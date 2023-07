Mercato Udinese – Sfuma l’obiettivo Ampadu / Il gallese andrà al Leeds

Ethan Ampadu non sarà un nuovo calciatore dell'Udinese. Il difensore centrale o mediano gallese è pronto per una nuova esperienza che non sarà in Italia. In queste ore si sta lavorando incessantemente per chiudere l'affare che porterebbe il calciatore di proprietà del Chelsea a diventare un nuovo componente del Leeds United. Il team retrocesso in Championship, vuole costruirsi sin da subito la possibilità di poter tornare nella massima serie del calcio inglese. Sicuramente investire sei milioni per un calciatore come Ampadu è un gran segnale sia per il club che per i tifosi. In questo caso, però, resta beffato l'Udinese. La squadra friulana appena verrà annunciato Rodrigo Becao dovrà trovarsi un nuovo braccetto destro. Vedremo su quale obiettivo ripiegherà. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Walace ha la nostalgia del Brasile: i dettagli <<<