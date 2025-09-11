Notizie Udinese – Lovric out e Zaniolo rischia la panchina! Il punto

L'ultima possibilità di ballottaggio in casa Udinese è quella in avanti. Bayo, che ha avuto una buona prestazione contro l’Inter, è in competizione con Buksa. Entrambi hanno trascorso questo periodo con le loro squadre nazionali. L'ivoriano ha giocato un ruolo chiave nel successo per 1-0 contro il Burundi, mentre il polacco è sceso in campo per 10 minuti nella vittoria su Finlandia.