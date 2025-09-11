Notizie Udinese – Lovric out e Zaniolo rischia la panchina! Il punto

L'ultima possibilità di ballottaggio in casa Udinese è quella in avanti. Bayo, che ha avuto una buona prestazione contro l’Inter, è in competizione con Buksa. Entrambi hanno trascorso questo periodo con le loro squadre nazionali. L'ivoriano ha giocato un ruolo chiave nel successo per 1-0 contro il Burundi, mentre il polacco è sceso in campo per 10 minuti nella vittoria su Finlandia.
Runjaic prepara la squadra in vista di Domenica: Lovric non ci sarà a causa di un infortunio, da valutare la titolarità di Zaniolo
La logica suggerisce che la prestazione eccellente di Vakoun contro i vice campioni di Italia e Europa meriti una nuova chance. Rimanendo in tema attacco, alcuni si chiedono se Zaniolo possa partire titolare. Potrebbe avere qualche minuto, ma non è ancora giunto il momento della titolarità per il nuovo numero 10.
Lovric, invece, non sarà chiamato, a causa di un infortunio subito con la Slovenia. Nei prossimi giorni si avranno ulteriori informazioni sui tempi di recupero. Non perdetevi le ultime di mercato: Colpo di scena per Runjaic! Salta l’addio? Il punto <<<
