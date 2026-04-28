I bianconeri hanno fatto un ottimo incontro di campionato contro un team di primissimo livello come i biancocelesti di Maurizio Sarri. L'Udinese esce dal campo con il bicchiere mezzo pieno, come confermato dal suo allenatore in conferenza stampa ma soprattutto come detto anche da mister Luca Gotti. L'ex tecnico del Lecce (tra le tante) ha fatto il punto su quello che hanno offerto le due società nel corso dell'ultima serata, passiamo alle sue dichiarazioni. "I bianconeri stavano dominando ed erano in controllo totale della sfida, ma poi i biancocelesti sono usciti alla lunga". Passiamo alle dichiarazioni integrali.

Tutte le dichiarazioni di Luca Gotti

Pedro ed Ehizibue

"Da sottolineare che non c'era un vero e proprio assillo in classifica. Ho visto una Lazio che ha pagato a caro prezzo i 120 minuti+rigori disputati solo qualche giorno prima contro l'Atalanta. Vanno dati meriti principalmente all'Udinese che si è messa in gestione nel corso del secondo tempo e non ha permesso ai biancocelesti di riprendere in mano la sfida". Cambiando rapidamente discorso ed allontanandoci dalla sfida di campionato che è stata disputata solo qualche ora fa, passiamo alle ultime sul mercato. Novità importanti per un calciatore che è una grande risorsa del team. Tutti i dettagli sul futuro di Zaniolo <<<