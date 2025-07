Mercato Udinese – Il Napoli fa sul serio per Lucca! Il punto attuale

Il Galatasaray è seriamente interessato a Victor Osimhen . La squadra turca ha fatto sapere al Napoli di voler pagare i 75 milioni della clausola di rescissione, presentando una proposta formale e richiedendo di chiudere l'affare rapidamente. Questi fondi sarebbero utili al club di Aurelio De Laurentiis per completare le entrate.

Pertanto, il Napoli si sta preparando a dire addio a Victor Osimhen, destinato al Galatasaray per 75 milioni, e ora è pronto a investire per un attaccante del 2000. Le ultime di mercato: Corsa a tre per un centrocampista! Il punto attuale<<<