Lorenzo Lucca si prende la sua prima piccola rivincita dall'approdo in Inghilterra, più precisamente in Premier League. Il centravanti che ha scritto pagine importanti nel corso delle ultime due stagioni con la maglia dell'Udinese ha trovato la rete nella sua sfida con il Nottingham Forest. Una rete di testa importante anche per dare morale dopo gli ultimi mesi.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Lucca al veleno sui social: “Perdonali perché non sanno”
udinese
Udinese – Lucca al veleno sui social: “Perdonali perché non sanno”
Lucca con un commento al veleno sui social network dopo la prima rete della sua nuova esperienza nella massima serie del calcio inglese
"Perdonali perché non sanno". Poche parole ma cariche di significato, probabilmente risposta alle critiche piovute dall'altra parte dell'Italia più precisamente da Napoli dopo i primi mesi tutt'altro che soddisfacenti. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il futuro di Zaniolo è in dubbio? Tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA