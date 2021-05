L’Udinese sceglie l’allenatore: si attende il vertice Zanetti-Venezia

L'Udinese è una delle poche squadre a non avere ancora definito il proprio futuro, almeno per quanto riguarda la panchina friulana

L'Udinese è una delle poche squadre a non avere ancora definito il proprio futuro, almeno per quanto riguarda la panchina friulana, nella prima settimana di stop al campionato. Vero c'è tempo per un mese abbondante, prima della ripresa del ritiro estivo, ma chi si è anticipato male non ha fatto. Meglio avere un quadro più chiaro che rischiare di dover fare le cose in fretta. Ad ogni modo c'è tempo, l'ansia non abita da queste parti. Anche perché i Pozzo hanno sempre avuto le idee chiare. Inoltre i friulani sono in buona compagnia a partire da una big come la Lazio, passando per Sassuolo, Bologna, Spezia e tante altre che non hanno ancora una guida certa per il prossimo campionato. Comunque, partendo dal principale candidato, non per altro perché è stato sulla panchina dell'Udinese fino a domenica scorsa, non può che essere Luca Gotti. Resterà? Andrà via? Probabilmente è destinato all'addio. Non solo perché per lui possono esserci altre destinazioni, ma anche per cambiare aria. Ringraziando comunque un tecnico che male non ha fatto. Non rischiare mai la retrocessione in un anno e mezzo, non è roba scontata. Con la pandemia di mezzo, tra l'altro.