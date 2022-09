Udinese-Inter | Nuovo controllo per Lukaku: salta la trasferta di Udine?

Dopo i giorni trascorsi in Belgio per sottoporsi alle cure dei fisioterapisti di fiducia, l'attaccante ex Chelsea è rientrato in Italia

I nerazzurri sono pronti a riabbracciare Big Rom. L'attaccante belga, out nelle ultime due settimane a causa di un infortunio al flessore avvertito contro i biancocelesti, vede la linea del traguardo. Lukaku è tornato venerdì a Milano, dopo essere stato in riabilitazione dai suoi fisioterapisti in Belgio. La tabella di recupero ora prevede un rientro graduale al lavoro di gruppo, dopo aver svolto nel week-end una seduta personalizzata in palestra.

Mentre i compagni di squadra si sottoponevano ad una seduta di scarico, per chi era sceso in campo sabato sera contro il Torino, prima di iniziare a tutti gli effetti la preparazione in vista della partita di stasera alle 18.45 a Plzen contro il Viktoria, Lukaku ha quindi provato a saggiare la propria condizione, ma senza certezze in merito a quando il numero 90 nerazzurro tornerà a disposizione di Simone Inzaghi.

Rientro dopo la sosta

L'attaccante belga è impaziente di tornare in campo, per questo motivo stava cercando in ogni modo di bruciare le tappe per essere già convocato per la trasferta della Dacia Arena. Invece, da parte di Sky Sport, arrivano aggiornamenti negativi sul suo infortunio. "È stata confermata la strada del pieno recupero dall'infortunio, che lo ha tenuto ai box a partire dalla partita contro la Cremonese. Il giocatore, tuttavia, salterà la trasferta di Udine. Lukaku quindi, tornerà a disposizione di Simone Inzaghi dopo la sosta per la pausa delle Nazionali. L'ex Chelsea tornerà dunque a disposizione di Inzaghi per il doppio impegno ravvicinato in programma a San Siro, contro la Roma il 1° ottobre e contro il Barcellona il 4.