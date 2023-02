Notizie Udinese | Lukaku, ultima chiamata: con i friulani sarà titolare

I nerazzurri fanno ritorno tra le mura amiche dopo che, nell'ultimo turno di campionato, ha ottenuto uno scialbo 0-0 sul campo della Sampdoria, squadra in crisi nera. Un risultato, questo, che conferma ancora una volta come la formazione allenata da Simone Inzaghi abbia nella discontinuità il suo principale tallone d'Achille. Questo è testimoniato dai 15 punti di distacco dalla capolista Napoli. Nonostante ciò i nerazzurri sono ancora secondi in classifica, e a questo punto mantenere il posto in zona Champions League è senza dubbio l'obiettivo primario, senza dimenticare l'imminente impegno proprio negli ottavi di finale della massima competizione europea contro il Porto, in programma proprio mercoledì prossimo, e le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus.

Ancora una chance per Lukaku

Un’altra chance, un’altra occasione da provare a sfruttare per svoltare la stagione. Ma non sarà nella gara più nobile, perché al momento le scelte vanno in direzione contraria. Romelu Lukaku è pronto a riprendersi una maglia da titolare sabato sera contro l’Udinese, ma in Champions League, contro il Porto, dovrebbe finire nuovamente in panchina per far spazio alle certezze di Simone Inzaghi. Nel periodo più complesso e nelle sfide più delicate della stagione, l’Inter si è affidata a Lautaro e Dzeko, gli uomini simbolo delle notti da dentro o fuori. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Una piccola emergenza è alle porte per la squadra gestita dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Possibile crisi di esterni sulle fasce <<