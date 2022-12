News Udinese / Lunedì tornerà in gruppo Ebosse: friulani al completo

Il giocatore camerunense, terminata la sua avventura ai Mondiali, dopo una settimana di vacanza, è pronto a tornare ad allenarsi

Il team bianconero è tornato a lavorare sui campi del Bruseschi in vista della seconda parte di questa stagione. L'obiettivo è quello di continuare un'annata iniziata in maniera straordinaria e continuata in crescita. Ad oggi, manca ancora qualcosa per poter raggiungere definitivamente un piazzamento in Europa. Al momento, però, la squadra deve fare a meno di diversi giocatori importanti per via degli infortuni che stanno caratterizzando questo periodo. Tra i tanti giocatori assenti in quel di Udine, solo uno è stato impegnato con la competizione iridata. Ecco il punto sul difensore centrale Enzo Ebosse.

Alla ripresa, lo scorso 25 novembre, erano pochi i giocatori della prima squadra a disposizione di Sottil: gli infortunati di lunga data come Makengo sempre a parte e diversi elementi ancora in vacanza dopo aver risposto alle chiamate delle rispettive nazionali. Con il passare dei giorni, la truppa di Sottil sta tornando alle presenze standard e da lunedì ritroverà anche l'unico suo rappresentante a Qatar 2022, quell'Enzo Ebosse che ha lasciato la competizione con l'amaro, dopo il successo sul Brasile per 1-0. Il terzino camerunese è atteso lunedì a Udine per riprendere i lavori con la squadra bianconera. Non ci sarà quindi sabato contro il West Ham, ma potrebbe essere schierato il 17 dicembre contro l'Athletic Bilbao.

Esperienza Mondiale — Ottima gara per il giocatore bianconero contro la selezione verdeoro, unica gara in cui il Camerun è riuscito a tenere la porta inviolata. Un esordio che ha reso partecipe del Mondiale anche l'Udinese che adesso lo aspetta a braccia aperte per tornare a preparare la gara del 4 gennaio contro l' Empoli. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le novità sul mercato. Ecco il punto sulle trattative in uscita <<<