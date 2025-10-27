I timori più gravi si sono concretizzati. I risultati degli esami diagnostici a cui Kevin De Bruyne si è sottoposto presso il Pineta Grande Hospital hanno confermato quanto si temeva: ha subito una lesione severa al bicipite femorale della coscia destra. In altre parole, il giocatore belga sarà disponibile per Antonio Conte soltanto nel 2026.
Udinese – De Bruyne e il lungo KO! Salterà la sfida con i friulani
Il centrocampista belga ha rimediato un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi per la sfida contro l’Udinese
Come comunicato dalla società attraverso i suoi canali ufficiali, il calciatore ha già avviato il percorso di riabilitazione.
Il belga rimarrà assente a causa della grave lesione al bicipite femorale della coscia destra. Si prospetta un possibile intervento sul mercato a gennaio, specialmente considerando che Anguissa parteciperà alla Coppa d'Africa.
