Un calciatore che ha fatto capire a tutti qual è il suo livello e che ha tutte le qualità per diventare un top in Italia, ma anche in Europa e nel Mondo. Per l'ennesima volta nel corso di questa stagione per l'Udinese, Oumar Solet viene inserito nel top team della massima serie del calcio italiano secondo Sofa Score. Un traguardo che fa capire quanto è stato preciso e perfetto nel corso dell'ultima sfida di campionato contro il Torino di mister Roberto D'Aversa. Non perdiamo altro tempo ed andiamo con l'analisi nel dettaglio di quella che è la sua prova. Un calciatore che ha tutto per fare la differenza.

Un vero e proprio top della categoria

Solet e Kristensen

Oramai è appurato che Oumar Solet è un top della categoria. La prova con il Torino ha ricevuto un rating finale di 8,6 che fa capire quanto il francese abbia giocato in maniera intelligente sia in fase difensiva che offensiva. Un calciatore che difficilmente può essere fermato ed anzi sarà un'estate decisamente interessante per quanto riguarda il suo futuro. Non dimentichiamoci che sulle sue tracce ci sono delle ottime squadre come i neroazzurri di Milano, ma anche degli interessamenti che arrivano dalla Premier League. Adesso toccherà all'Udinese capire quale potrebbe essere la mossa giusta.