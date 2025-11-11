L’Udinese, con un numero limitato di giocatori, si ritroverà oggi per avviare la settimana di allenamenti che conduce all’ultima pausa per le nazionali di questo 2025. Il team bianconero ha programmato sessioni di allenamento giornaliere fino a venerdì, con giorni di riposo previsti per sabato e domenica.
Udinese News – Macro step in programma per Giovedì: il punto
Oggi allenamento e giovedì al Bruseschi si terrà una amichevole con i componenti rimasti della squadra: i dettagli
Giovedì è stato organizzato un incontro amichevole che si svolgerà al Bruseschi a porte chiuse contro il Primorje, una squadra slovena attualmente in penultima posizione.
Dalla capitale sono tornati praticamente tutti in buone condizioni: non c'è infatti preoccupazione per il colpo alla schiena subito da Kabasele a causa di un contatto involontario con Bertola. Il difensore belga, sostituito poi durante il match allo stadio Olimpico, sarà monitorato nei prossimi giorni. Le ultime di mercato: Dalla Turchia: “Ecco dove giocherà Zaniolo…”<<<
