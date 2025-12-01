Udinese – Palma strappa una maglia da titolare? Il punto

Fino ad oggi Matteo Palma ha trovato pochi minuti di gioco. In campionato altri giocatori hanno avuto la precedenza sul classe 2008 ma in Coppa Italia c'è stato margine di titolarità. Contro la Carrarese Palma ha giocato 76 minuti da titolare e ben 90 contro il Palermo nel turno successivo.

Runjaic non ha problemi ad affidarsi ai giovani in queste occasioni. Domani ci sarà la Juventus e sebbene si tratta di un ottavo di finale, il livello sarà comunque alto. Palma dovrà affrontare un vero e proprio test sotto tutti i punti di vista. L'obiettivo è far crescere questo giovane talento che potrebbe diventare un titolare della squadra in futuro.