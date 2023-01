News Udinese – Makengo saluta: ecco le parole del centrocampista

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Nel frattempo arrivano anche i saluti di un calciatore importante come Jean Makengo

Redazione

Ieri pomeriggio è stato annunciato il passaggio di Jean Victor Makengo dall'Udinese al Lorient. Il giocatore francese ha sempre onorato la maglia bianconera e non possiamo fare altro che parlare di un calciatore in continuo crescendo sia come prestazioni che come sicurezza sul campo da gioco. Non è un caso che molte squadre lo abbiano messo sotto osservazione ed alla fine di tutto è stato proprio il Lorient ad aggiudicarselo. La società che si trova al sesto posto in campionato vuole provare ad assaltare un posto in Europa e per poterlo fare occorre una rosa di tutto rispetto. Nel frattempo non perdiamo il saluto del centrocampista nei confronti di tutti i suoi ex compagni.

"Mi conoscete, sono sempre stata una persona riservata, quindi vi esprimo solo il mio ringraziamento. Grazie per gli anni di supporto e per i momenti indimenticabili che porterò con me nel prosieguo della mia carriera. Auguro il meglio all’intera squadra per il futuro e vi seguirò sempre ovunque". Sono poche le parole della mezz'ala che ringrazia la sua ex squadra per tutto il supporto che gli è stato regalato nel corso di questi anni. Allo stesso tempo non è stato solo Makengo a salutare il team, ma anche alcuni giocatori gli hanno riservato un messaggio di saluto.

Le parole di Udogie — Destiny è senza ombra di dubbio uno dei più grandi amici di Makengo (come abbiamo potuto notare sui social). Per il laterale di Verona non sarà facile fare a meno di un amico prima ancora che di un calciatore. Anche Udogie ha salutato Makengo con una storia su Instagram in cui ha detto: "Un grande fratello sin dal primo giorno. Ti auguro il meglio, mi mancherai". Con queste parole si conclude il capitolo bianconero di Jean e li si augura buona fortuna per la sua nuova esperienza. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati ieri sera. Ecco le pagelle di Udinese-Verona <<<