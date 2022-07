News Udinese | Makengo senza limiti: “Voglio crescere ed essere decisivo”

Come raccontato dalla nostra redazione, ieri in serata, l'Udinese ha svelato il nuovo "Away Kit" dei bianconeri. In occasione della cerimonia di presentazione è intervenuto ai microfoni di Udinese TonightJean-Victor Makengo. Il centrocampista nigeriano è ormai a tutti gli effetti un titolare dell'undici di Sottil e ci ha tenuto a suonare la carica in vista dell'inizio di stagione.