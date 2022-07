Notizie Udinese | Presentata la maglia ”Away” per la stagione 2022/23

Nella serata di ieri, nel corso della trasmissione Udinese Tonight, è stata presentata ufficialmente la nuova maglia Away per la stagione 2022/23. La nuova divisa del club bianconero, come ormai accade da diversi anni, mette al centro la sostenibilità e la cura dell'ambiente che ci circonda. La prima maglia della prossima stagione, presentata qualche settimana fa, aveva come slogan THE EARTH IS MY HOME, proprio per sensibilizzare i tifosi bianconeri al tema della cura dell'ecosistema e di tutto ciò che ci circonda. Si tratta di argomenti ora più che mai attuali, che devono essere necessariamente divulgati a più persone possibili. Basta con i giri di parole e le chiacchiere, ecco la nuova seconda maglia dell'Udinese.

Questo nuovo stile esalta l'effetto tramato e . Come abbiamo anticipato, al centro del progetto c'è ancora una volta la sostenibilità e la salvaguardia dell'ambiente. Infatti, le divise sono realizzate in tessuto Eco-Fabric, poliestere 100% riciclato da PET. La nuova maglia è gialla con dettagli neri intorno ai bordi del colletto a V. Sul backneck è incisa la frase I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA. Sul retrocollo, invece, è ricamato in nero lo slogan La Passione è la nostra Forza. Ovviamente sulla maglia non può mancare il logo Macron Hero, sponsor tecnico dell'Udinese da ormai diverse stagioni, lo stemma del club ricamato sul cuore e lo sponsor principale del club bianconero, Dacia. Come sempre, non possono mancare i commenti dei tifosi bianconeri, che hanno subito detto la loro riguardo la nuova maglia Away. Le opinioni sono molto contrastanti. Molti elogiano la scelta della società friulana di cambiare molto lo stile delle divise, mentre altri tifosi si sono lasciati andare a commenti ironici e pensieri non molto positivi riguardo la nuova maglietta. Probabilmente i calciatori bianconeri la indosseranno già a partire dall'esordio in campionato contro i Campioni d'Italia. Ma non finisce qui. Ieri i bianconeri sono scesi in campo per la sesta amichevole di questo ritiro precampionato contro il Pafos: ecco le nostre pagelle <<<