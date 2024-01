Ex Udinese / Makengo torna in Italia: ecco quale sarà il suo nuovo team

Un anno fa ha salutato il club bianconero ed ora è pronto per ritornare dove è stato tanto bene: in Italia . Proprio in queste ore pare che una società della Serie A è arrivata ad assicurarsi le prestazioni dell'ex centrocampista dell'Udinese, Jean Victor Makengo . Ecco tutti i dettagli.

La Salernitana di Walter Sabatini ha chiuso in queste ore un colpo di assoluto livello. Per 10 milioni si è assicurata le prestazioni dell'ex bianconero. Ricordiamo che all'interno del nostro campionato Jean si è messo in mostra per le sue grandi qualità oltre che per la capacità di non voler mai mollare un centimetro.