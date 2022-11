News Udinese – Makengo ancora ai box / Ecco quando potrà rientrare

Il centrocampista è ancora ai box e nelle ultime ore si sta cercando di fare una stima sul suo possibile rientro. Le ultime sulla condizione

Redazione

La squadra bianconera è tornata al lavoro proprio in queste ultime ore. Adesso si inizia a tracciare un nuovo percorso ed occorre fare del proprio meglio per potersi prendere un ruolo da assoluti protagonisti anche nel corso della seconda parte di campionato. Dall'altra parte ci saranno molte squadre agguerrite e fare punti sarà ancora più difficile rispetto alla prima parte della stagione. D'ora in poi non si può più sbagliare e bisogna lavorare con continuità in vista della ripresa che è stata fissata per il quattro di Gennaio alle ore 20 e 45. Il centrocampo friulano parte svantaggiato, visto che bisognerà fare a meno di un calciatore molto importante come Jean Victor Makengo. Ecco le ultime sulla sua condizione fisica e sull'infortunio.

La mezz'ala di Andrea Sottil continua a lavorare a parte per via di una tendinite acuta che non gli permette il rientro immediato sul campo da gioco. Lo stesso Jean-Victor aveva annunciato ad inizio novembre che ci si sarebbe rivisti sul campo solo dopo la lunga pausa, ma nelle ultime ore arrivano degli altri dubbi che non fanno ben sperare. A quanto pare anche il rientro per il quattro di Gennaio contro l'Empoli non è scontato ed anzi ad oggi appare molto difficile. Il problema sembra essere addirittura più grave di quanto pronosticato.

Complicazione per Sottil — Questo è senza ombra di dubbio un grosso problema per il tecnico Andrea Sottil visto che dovrà fare a meno di una delle quattro mezz'ali titolari. L'alternanza e le sostituzioni sono sempre state un punto di forza per la squadra bianconera in questa prima parte di stagione, ma nei primi incontri del 2023 potrebbe non essere così.