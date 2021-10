News Udinese – Maledizione primo tempo / C’è qualcosa che non va…

La squadra anche ieri è uscita dal campo senza i tre punti, ma con la consapevolezza di poter puntare in alto

Redazione

Dopo otto giornate il bottino della società bianconera racconta: due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Dei risultati che non soddisfano a pieno la piazza. Bisogna continuare a lavorare per poter portare a casa più successi possibili e togliersi anche qualche soddisfazione. Il problema delle sole due vittorie è che la società li ha fatti alla seconda ed alla terza giornata, di conseguenza inizia a mancare la vittoria da tanto, troppo tempo. Bisogna trovare il prima possibile una soluzione, soprattutto perché nella seconda parte di gara vediamo sempre un'Udinese propositiva ed attenta, mentre nella prima frazione troviamo una brutta copia, una squadra che non legge i momenti dell'incontro e si fa male da sola.

I primi tempi

Dalla partita contro lo Spezia, se togliamo quella contro la Sampdoria, l'Udinese non è mai riuscita ad entrare negli spogliatoi in vantaggio. Di conseguenza nella prima frazione c'è qualcosa che non va. Probabilmente l'approccio alla partita da parte dei componenti del team non è quello giusto. Il punto è che va trovata il prima possibile una soluzione, perché fare risultato giocando solo quarantacinque minuti, rischia di diventare praticamente impossibile. Anche ieri sono stati diversi i problemi che hanno afflitto la società friulana. Si prendono i match sottogamba?

Bologna

L'incontro di ieri è stato la prova evidente che la società bianconera prende l'avvio delle partite sottogamba. Nel primo tempo, in undici contro undici la società bianconera è stata capace di perdere un uomo e non avere ma in mano il pallino del gioco. Nel secondo tempo, in inferiorità numerica, ha preso coraggio e giocato meglio rispetto che nella prima frazione. Agguantando, all'ultimo un pareggio fondamentale. Il tecnico Luca Gotti ha ancora moltissimo lavoro da fare e la strada è ancora lunga. Non finisce qua, ecco le pagelle dell'incontro di ieri. Chi è stato il migliore in campo? Scoprilo assieme a noi <<<