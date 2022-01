Notizie Udinese – Maledizione da sfatare / Cioffi ce la può fare

Giovedì, l'Udinese sarà chiamata all'ostica trasferta del Franchi contro i Viola. Gli utlimi precedenti non fanno ben sperare: ecco il dato

Dopo la pausa natalizia, l'Udinese è pronta a scendere di nuovo in campo. Giovedì 6 gennaio, il team friulano sarà impegnato dell'ostica trasferta del Franchi contro la Fiorentina. Dall'arrivo di Cioffi, i bianconeri hanno cambiato marcia. Due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre partite, considerando anche la gara di Coppa Italia. I friulani, perciò, sono in fiducia e pieni di entusiasmo. Tuttavia, c'è un particolare che non va assolutamente sottovalutato. Scopriamo di cosa si tratta.

Tabù Franchi

Sembrerà incredibile, ma l'ultima vittoria dell'Udinese all'Artemio Franchi risale all'undici novembre del 2007. Sono passati più di 14 anni. Ma c'è di più. Infatti, i friulani non sono nemmeno mai riusciti a pareggiare. Negli utlimi 14 incontri giocati a Firenze, i viola hanno sempre ottenuto i tre punti. Ormai è diventata una vera e propria maledizione per il team bianconero. Nella scorsa stagione, i padroni di casa si sono imposti per 3-2 grazie alla doppietta di Castrovilli ed alla rete di Milenkovic. Inutili i due gol siglato da Stefano Okaka. Anche il dato riguardante i gol segnati e subiti fa rabbrividire. L'Udinese dal 2008 ad oggi ha realizzato dodici reti, la Fiorentina trentotto. Più del triplo. Veramente incredibile. Cioffi sarà in grado di interrompere questo tabù? Non ci resta che aspettare giovedì sera. Nel frattempo, andiamo a rivivere l'ultimo successo friulano al Franchi.

Ultima vittoria

Come detto, l'ultima vittoria risale al novembre di 14 anni fa. L'Udinese di Pasquale Marino riesce a superare per 1-2 la Fiorentina di Cesare Prandelli. Al 23' Quagliarella sblocca il match con un preciso colpo di testa. Tuttavia, la gioia del gol dura poco, dato che dopo soli quattro minuti Pazzini riporta il risultato in parità. La rete decisiva viene segnata nel secondo tempo dal solito Totò Di Natale. Ma torniamo ai giorni d'oggi. Il mercato sta per entrare nel vivo. Marino ha messo gli occhi su un giovane difensore. Ecco di chi si tratta <<<