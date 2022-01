Notizie Udinese – La Viola piazza il colpo Ikoné / In campo contro i friulani?

La Fiorentina ha ufficialmente acquistato Jonhatan Ikoné dal Lille. L'esterno francese potrebbe già debuttare giovedì 6 gennaio contro l'Udinese

La Fiorentina non perde tempo e regala subito a Vincenzo Italiano il tassello mancante: un esterno destro di valore. Il prescelto è Jonhatan Ikonè, acquistato per per 14 milioni di euro più uno di bonus, con un ulteriore accordo per il versamento al Lille del 15% sulla futura rivendita. L'affare è praticamente ufficiale, ma per i vari annunci bisognerà aspettare domani (data di apertura della sessione). Il classe '98 è un giocatore dotato di velocità ed agilità, molto abile nei dribbling e nell'uno contro uno. Sicuramente, un avversario molto scomodo da affrontare. Contro l'Udinese scenderà in campo?