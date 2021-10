Notizie Udinese – Thereau: ”Ecco cosa manca ai bianconeri”

L'ex attaccante bianconero, Cyril Thereau è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club. Ecco le sue parole

Innanzitutto, Thereau ha ripercorso la sua carriera e spiegato i motivi che lo hanno spinto a ritirarsi. ''Ho decismo di smettere di giocare perchè avevo tanti problemi al ginocchio. E' stato il calcio a dire di fermarmi. Avevo troppi infortuni. Ho avuto sette infortuni muscolari nell'ultimo anno. Non era più in piacere: ogni volta che correvo, sentivo dolore al ginocchio. Non avrei voluto dover smettere se fossi stato in forma. Sono soddisfatto della mia carriera? Visto dove sono partito, posso essere fiero di quello che ho fatto. Io non ho fatto il percorso per diventare un giocatore professionista. Purtroppo sono arrivato in Italia tardi, a 26 anni. Qui ho trovato quello che mi piaceva, mi allenavo bene. Ma ero un po' pigro. Non ho fatto la vita del calciatore. L'unico rimpianto è non sapere fino a dove sarei potuto arrivare''.