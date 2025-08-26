Notizie Udinese – La base è buona ma manca il ritmo gara per vincere

La squadra ieri ha esordito così e così: da un lato l'Udinese ha saputo equilibrarsi ma senza entrare nel ritmo gara vincente

Lorenzo Focolari Redattore 26 agosto - 10:22

Non possiamo parlare di una partita molto spettacolare. L'Udinese di Runjaic ha approcciato questo nuovo campionato in maniera molto attenta, forse anche troppo. La prima frazione di gioco ha visto i bianconeri imporsi sui veronesi in termini di possesso palla e tiri in porta. Tra questi due dati però le discrepanze sono alte. Un possesso del 67% non può potare a solo 2 tiri in porta a 0.72 goal previsti.

In sostanza l'Udinese ha provato a sbilanciarsi ma ha tirato una volta in più del Verona in porta. Il secondo tempo ha visto gli ospiti prendere in mano la situazione subito dopo il goal di Kristensen che è sembrato subito l'ultimo flash di attività dell'Udinese. Così è stato. Nel blocco centrale della frazione di gioco gli uomini di Runjaic si sono appiattiti parecchio e il Verona ha pareggia con Serdar al 73esimo da calcio d'angolo.

Sul finale Kamara scheggia la traversa ma è tardi. L'analisi che possiamo concludere è che l'Udinese ha saputo trovare un buon equilibrio fisico e lo stesso Runjaic sta portando a sé la squadra in maniera migliore rispetto allo scorso anno. Detto ciò le qualità per alzare il ritmo e chiudere determinate partite, sono presenti e vanno sfruttato meglio.