News Udinese – Manca sempre meno / I bianconeri sono pronti

Il team bianconero sembra aver definitivamente passato il momento di crisi. La sostituzione del tecnico, ai fini del risultato è stata evidente, ma non solo di risultati si può parlare. Anche il gioco espresso dal team è migliorato nettamente. Le nuove idee stanno convincendo tutti i tifosi, con i componenti del team che si vogliono "mangiare" gli avversari, la dimostrazione sono i due primi gol segnati contro il Milan e il Cagliari. In tutte e due le situazioni il pressing ha portato ad una superiorità numerica e con il recupero palla ci si è potuti involare in porta. Ora ci sono ancora tre giorni di vacanze, ma la squadrasembra non vedere l'ora di tornare in campo.

Nulla al caso

Gabriele Cioffi lo ha detto, questi giorni che arriveranno saranno tanto importanti quanto pesanti. La squadra non può sbagliare ed anzi deve dare tutto quello che ha per poter continuare sulla strada intrapresa. Non si accettano passi falsi, tutti devono dare il massimo per poter sognare e continuare a giocare il miglior calcio possibile. Non sarà facile sin dal primo incontro, visto che il giorno dell'Epifania ci sarà una trasferta a dir poco proibitiva, ma la squadra ora ha delle convinzioni e su queste vuole pressare per togliersi delle soddisfazioni. Intanto andiamo a vedere il calendario bianconero.

Tour de Force

La squadra si appresta ad un vero e proprio tour de force, tutti i giocatori devono arrivarci pronti, perché ci sarà bisogno di tutti nel prossimo mese. Sono ben cinque le partite in programma nei prossimi sedici giorni. Si inizia il 6 con la Fiorentina, il nove si scenderà in campo contro l'Atalanta. Il quindici sarà la volta della squadra di Max Allegri, in settimana toccherà ai biancocelsti nel match valido per i quarti di Coppa Italia ed il 22 la partita contro il Genoa. Un calendario che oltre ad essere impegnativo, si rivela anche molto difficile.