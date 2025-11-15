mondoudinese udinese news udinese Udinese News – Manca la continuità per Iker Bravo: le parole

udinese

Udinese News – Manca la continuità per Iker Bravo: le parole

Udinese News – Manca la continuità per Iker Bravo: le parole - immagine 1
L’attaccante spagnolo sente di essere messo da parte e Runjaic continua a ruotare i giocatori a disposizione
Lorenzo Focolari Redattore 

Iniziato con il piede giusto, poi non disponibile a causa della partecipazione alla Spagna nel Mondiale U20, Iker Bravo esprime il suo pensiero dopo essere tornato a disposizione dell'Udinese di Runjaic. Queste sono le sue dichiarazioni ai media locali dal ritiro della nazionale U21 spagnola.

Udinese, le dichiarazioni di Iker Bravo

"Ho cominciato la stagione in modo molto positivo, sono andato al Mondiale U20 e al mio ritorno non ho più giocato. Sono sereno. Dalla mia parte devo allenarmi intensamente, impegnarmi al massimo e seguire una buona alimentazione. Sto facendo tutto questo”.

“Penso di meritare maggiore considerazione, credo di non ricevere il tempo di gioco che mi spetta. Faccio tutto ciò che è in mio potere. Questo è il periodo della mia carriera in cui mi sento al meglio sia fisicamente che mentalmente. È frustrante non avere occasioni". Le ultime di mercato: Anguissa K.O: sostituto arriva da Udine? Il punto<<<

Leggi anche
Udinese – Bravo vola con la Spagna Under 21: il punto
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA