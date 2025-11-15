Iniziato con il piede giusto, poi non disponibile a causa della partecipazione alla Spagna nel Mondiale U20, Iker Bravo esprime il suo pensiero dopo essere tornato a disposizione dell'Udinese di Runjaic. Queste sono le sue dichiarazioni ai media locali dal ritiro della nazionale U21 spagnola.
Udinese News – Manca la continuità per Iker Bravo: le parole
L’attaccante spagnolo sente di essere messo da parte e Runjaic continua a ruotare i giocatori a disposizione
Udinese, le dichiarazioni di Iker Bravo
"Ho cominciato la stagione in modo molto positivo, sono andato al Mondiale U20 e al mio ritorno non ho più giocato. Sono sereno. Dalla mia parte devo allenarmi intensamente, impegnarmi al massimo e seguire una buona alimentazione. Sto facendo tutto questo”.
“Penso di meritare maggiore considerazione, credo di non ricevere il tempo di gioco che mi spetta. Faccio tutto ciò che è in mio potere. Questo è il periodo della mia carriera in cui mi sento al meglio sia fisicamente che mentalmente. È frustrante non avere occasioni". Le ultime di mercato: Anguissa K.O: sostituto arriva da Udine? Il punto<<<
