Manca sempre meno tempo al primo importante evento della stagione calcistica 2025/26 in Europa. Udine e il Bluenergy Stadium si stanno preparando ad accogliere la Supercoppa Europea che vedrà sfidarsi PSG e Tottenham, con la squadra vincitrice recente della Champions League e quella dell'Europa League sul campo.
Udinese – Manca sempre meno alla Supercoppa Europea
Tra 2 giorni esatti avrà luogo la finale della Super coppa Europea proprio al Bluenergy stadium: cresce sempre più l’attesa
È un grande onore per l'impianto sportivo dell'Udinese, che si prepara a ricevere l'attenzione dei media di tutto il mondo, con il calcio d’inizio previsto per mercoledì 13 agosto alle ore 21.
La Supercoppa Europea 2025 sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201). Non perdetevi le ultime notizie del mercato friulano: Wietsel dice no, ecco il sostituto perfetto<<<
