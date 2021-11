News Udinese – Udinese Senti Becao: “Manca un po’ di fortuna”

Il giocatore brasiliano ha detto la sua al giornalista della Gazzetta. Ecco il suo pensiero sul team bianconero

Il protagonista dell'intervista odierna è il difensore centrale brasiliano Rodrigo Becao. Stiamo sicuramente parlando di uno dei giocatori più in forma della rosa bianconera. Il difensore centrale è uno degli otto giocatori di movimento di tutta la Serie A a non aver ancora saltato nemmeno un minuto. Oramai alla terza stagione nella massima serie del calcio italiano sembra ver conquistato la fiducia di tutti, in primis del tecnico: Luca Gotti. Il roccioso centrale si è aperto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole.