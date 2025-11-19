L'Udinese ha svolto un'altra sessione di allenamento ieri con un numero limitato di giocatori: oltre agli infortunati Kristensen e Miller, che stanno seguendo i loro programmi individuali, mancavano anche i cinque giocatori che hanno partecipato alle nazionali e torneranno nelle prossime ore.
Notizie Udinese – Ne mancano ancora cinque: il punto al Bruseschi
L'Udinese deve attendere la giornata di oggi e quella di domani per ricompattarsi completamente in vista del Bologna
Pertanto, il difensore danese non sarà disponibile per la partita contro il Bologna: Kabasele continuerà a prendere il suo posto. Lovric e Karlstrom sono i più attesi dal momento che il centrocampo stesso troverebbe una composizione strana. Per Sandi è un periodo di difficoltà dal momento che non è stato impiegato a dovere con la nazionale slovena così come da Runjaic in precedenza alla sosta.
Servono tutti gli elementi carichi psicologicamente per affrontare il Bologna di Italiano che verrà a Udine per strappare i tre punti. Le ultime di mercato:Atta via? Macché, decisione chiara dei Pozzo <<<<
