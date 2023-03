News Udinese / Mancini: “Convocati? Prima Pafundi, poi tutto il resto”

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Dopo la vittoria contro i Campioni d'Italia, la Conference non è più solo un miraggio. Bisogna continuare a percorrere la strada intrapresa nelle ultime due giornate, visto che la squadra sembra tornata ai ritmi di inizio campionato e ha prestato grandissima attenzione ai possibili errori difensivi. Nel frattempo però, Mancini ha parlato di Pafundi, talento cristallino della cantera friulana, convocato per le qualificazioni al prossimo campionato europeo.

" Prima Pafundi , poi tutto il resto: questa è la mia idea quando scrivo la lista. Ha qualità incredibili, è un ragazzo che ha compiuto adesso 17 anni e la speranza è che possa giocare in Serie A e poi essere un calciatore della Nazionale per i prossimi 20 anni. Crediamo molto in lui ". Parole importanti del tecnico Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, che ha ribadito il debole per il calciatore classe 2006 dell'Udinese

Pafundi poco utilizzato

Il giovane Pafundi ha infatti disputato fin ora solo due spezzoni di gara in campionato, contro Torino e Sassuolo, totalizzando appena 19 minuti. Troppo poco per vedere all'opera la classe del giovane bianconero che ultimamente ha lasciato la Primavera per essere a tutti gli effetti a disposizione della prima squadra. Ora tocca a Sottil cercare di lanciare Pafundi, attenzionato da vicino dal c.t. Mancini che vorrebbe ammirarlo sul campo.