News Udinese | Mancini: “Pafundi convocato perché ha qualità importanti”

Il c.t. della Nazionale ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di stasera contro l'Albania. Tra gli argomenti Pafundi

Roberto Mancini in conferenza stampa ha presentato la gara di domani dell'Italia con l'Albania, gare che anticipano il Mondiale dove gli azzurri non ci saranno: "Sarà un mese difficile. Nell'amarezza che possiamo provare noi in questo momento le partite vanno giocate, cisono cose da vedere e valutare". Poi ha proseguito svelando il vero obiettivo di queste amichevoli: "Possiamo provare ragazzi nuovi e qualcosa sugli schemi".

Proprio su questo tema il c.t. della Nazionale si è voluto soffermare, parlando anche del talentino bianconero Simone Pafundi, convocato a soli 16 anni: "L'ho convocato perché fa il giocatore. Lo seguiamo da diversi anni, già dalle nazionali Under abbiamo visto grandi qualità". Mancini ha poi aggiunto che vede in lui le stimmate di un campione per il futuro e che vuole per lui lo stesso percorso intrapreso da Zaniolo anni fa. "L''avevamo già chiamato nello stage di giugno. Un po' come Zaniolo: è venuto da noi che non lo conosceva nessuno, ma tre mesi dopo era un altro giocatore. Volevamo tenerlo con noi per conoscerlo meglio".

Il talentino bianconero — Il ragazzo classe 2006 dell'Udinese ha esordito l'anno scorso in Serie A contro la Salernitana. Quest'anno, non ha ancora giocato con Sottil, che lo porta comunque ad allenarsi con i più grandi per farlo poi tornare a giocare con la selezione giovanile allenata da Jani Sturm (9 partite, 3 gol e 6 assist finora tra campionato e coppa). La chiamata di Mancini lo rimette sotto i riflettori, ancora una volta. Dovrà un po' schermarsi se vorrà evitare passi indietro, ma per ora, ne ha fatti solo tanti in avanti. Ed è felice così.