Udinese | Manga: “Trasferimento valutato in modo indipendente in Italia”

Il direttore tecnico del Watford si è espresso in merito alla notizia dell'apertura di un'indagine da parte della EFL sull'affare Kamara

Nella giornata di ieri è arrivata una comunicazione molto importante da parte di uno degli organi più famosi e prestigiosi di tutto il calcio inglese. L'EFL ha messo sotto osservazione l'Udinese di Giampaolo Pozzo e il Watford di Gino Pozzo per via di una transazione di mercato non proprio chiara agli inquirenti. Il protagonista della situazione è il difensore laterale che è arrivato quest'estate proprio dagli inglesi per una cifra molto vicina ai venti milioni di euro. Ora i bianconeri dovranno spiegare nelle giuste aule come mai l'investimento sul calciatore francese Hassane Kamara è stato fatto ad una cifra del genere.

La Federazione inglese darà quindi il via a diversi controlli per assicurarsi che il prezzo del cartellino non sia stato gonfiato appositamente. Ricordiamo che il Watford ha acquistato Kamara solamente per 3,6 milioni di sterline e dopo otto mesi nelle casse delle Hornets ci sono finiti quasi venti milioni di euro. Operazione che incuriosito la direzione della Championship.

Il direttore del Watford — In seguito alla notizia dell'apertura di un'indagine da parte della EFL sull'affare Kamara tra Watford e Udinese, il club londinese ha rilasciato un comunicato ufficiale, lasciando la parola al direttore tecnico Ben Manga, che così si è espresso sulla vicenda: "La storia non dice altro che si tratta di una ripetizione delle regole relative ai trasferimenti che coinvolgono parti correlate. Naturalmente ci aspettiamo che l'EFL esamini tutte le transazioni. E' normale. Il trasferimento di Kamara è stato valutato in modo indipendente in Italia in quanto si tratta di un'operazione con parti correlate, quindi è già stata valutata".