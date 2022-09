Notizie Udinese | Manzo: “Europa? A questa squadra non pongo limiti”

L'ex centrocampista bianconero ha esordito parlando del nuovo tecnico, che come lui, ha vestito la maglia dell'Udinese in passato: " Sottil è bravo , Marino è un gran conoscitore di calcio, l'ho avuto come presidente ad Avellino. Sa scegliere i calciatori, Pozzo inoltre ha lavorato bene negli anni, qualche volta le cose sono andate meno bene ma è stata costruita una squadra per poter far risultati buoni. E l'Udinese è in alto con merito perché gioca bene".

L'attuale allenatore del Vedeggio ha proseguito parlando dell'attacco friulano e in più ha annunciato come la squadra di Sottil non debba porsi limiti in questo strano campionato: "Beto? Fa salire la squadra, in area è un giocatore di peso. Deulofeu mette poi in difficoltà gli avversari, salta l'uomo e crea occasioni. Per me la squadra può continuare a fare questo tipo calcio e togliersi delle soddisfazioni. L'Europa? Non mettiamo limiti, credo che il campionato sia anomalo e le big che adesso giocando ogni tre giorni hanno qualche difficoltà in più. Il vero campionato sarà dopo i Mondiali". Nel frattempo il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino si sta dando da fare per blindare il portiere Marco Silvestri. La trattativa è già avviata <<<