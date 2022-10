Udinese – Pablo Marì è stato operato: ecco la data del suo rientro

Quello che è accaduto ieri all'ex difensore bianconero Pablo Marì è sicuramente inaccettabile. Ecco le sue condizioni dopo l'intervento

Quello che è accaduto ieri al centro commerciale di Milano Assago ha davvero dell'incredibile. L'ex difensore centrale bianconero è stato colpito da una coltellata mentre stava facendo la spesa con tutta la sua famiglia ed allo stesso tempo ha visto morire una persona davanti ai suoi occhi. Nelle ultime ore sono arrivati messaggi di cordoglio da parte di tutto il mondo calcistico e non, ma nel frattempo bisogna anche occuparsi delle condizioni del talento spagnolo. Un grave infortunio, ma l'importante è che la sua vita non sia mai stata in pericolo. Proprio nelle ultime ore è stato completato l'intervento all'ospedale Niguarda di Milano. Ecco il punto sulle sue condizioni.

Il giocatore (come rimarcato anche in precedenza) è fuori da ogni pericolo e l'intervento fatto oggi è andato a buon fine. Questa operazione medica è stata eseguita ai muscoli della schiena ed il giocatore finalmente potrà tornare a casa per smaltire questa brutta storia. Prima di far rientro nel suo appartamento, però, dovrà stare ancora in ospedale per almeno due o tre giorni e solo dopo potrà tornare assieme ai suoi famigliari. Nelle ultime ore sono anche uscite delle possibili date per poterlo rivedere sul campo da gioco. Ecco quando Pablo Marì potrà ricalcare il suo terreno preferito.

Il suo rientro — Sembra fantascentifico parlare di rientro solo 24h dopo tutto quello che è accaduto ieri, ma un guerriero come lo spagnolo sicuramente non vede l'ora di tornare a fare la differenza assieme ai suoi compagni. Le prime date profilano un rientro all'incirca entro i prossimi due mesi. Una situazione tutt'altro che scontata e semplice, ma in cui il suo impegno farà sicuramente la differenza.