News Udinese – Pablo Marì ringrazia tutti / Un addio o un arrivederci?

La squadra bianconera continua il suo percorso di crescita. Ecco tutti i dettagli sul team del Friuli in vista della nuova stagione

La squadra bianconera ha terminato l'annata nel migliore dei modi possibile ed immaginabile. Tutta la tifoseria era largamente soddisfatta dal magico girone di ritorno giocato dagli uomini di Gabriele Cioffi. Il tutto, sfortunatamente, è durato un solo ed unico giorno visto che proprio il tecnico ha firmato un nuovo contratto per una nuova società: Hellas Verona. Adesso bisogna ricominciare tutto da capo con una nuova guida tecnica e di conseguenza sarà difficile fare ugualmente bene nel corso della prossima stagione. Intanto arrivano le affermazioni di un assoluto protagonista nella seconda parte di stagione. Ecco il suo pensiero in vista della prossima annata. Sarà ceduto o verrà riconfermato ?

Il giocatore al centro dell'articolo (se ancora non si fosse capito) è Pablo Marì. Arrivato in prestito quest'estate ha intenzione di continuare a fare la differenza. Ecco il punto di vista del difensore e come potrebbe finire la sua esperienza bianconera:

Un messaggio che non fa intuire molto sulla sua scelta futura. Una cosa è sicura: l'Udinese ha intenzione di provarci fino all'ultimo pur di assicurarsi le sue prestazioni. Con lui in campo la differenza è sensibile e soprattutto tangibile. Un elemento che regala sicurezza e soprattutto continuità di rendimento. Andiamo a vedere tutti gli ultimi dettagli per quanto riguarda il nuovo tecnico del team bianconero. Manca pochissimo alla scelta finale, ma i candidati sono diversi e non vedono l'ora di fare la differenza. Ecco di chi stiamo parlando. Tutti i profili messi sotto osservazione <<<