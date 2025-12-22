Udinese – Mariani sul filo dell’insufficienza: la moviola

Sul rosso di Okoye é sicuro mentre su Parisi sono uscite tante polemiche: ecco la moviola dell’arbitro Mariani

Lorenzo Focolari Redattore 22 dicembre - 09:33

Non è stata l'ideale la direzione dell'arbitro Mariani nella sfida tra Fiorentina e Udinese. Ecco come è stata valutata dalla stampa nazionale:

GAZZETTA DELLO SPORT 6

Tempestivo nel mostrar il rosso a Okoye. Incerta invece una trattenuta in area della Fiorentina da parte di Pongracic su Davis.

CORRIERE DELLO SPORT 5,5

Permane un errore (il secondo giallo non dato a Parisi) e un'incertezza durante la partita di Mariani, un contatto in area viola tra Pongracic e Davis che il VAR ha ritenuto evidenza del campo. Per il resto, giusta l'espulsione per Okoye, corrette anche le quattro ammonizioni assegnate, i calciatori hanno accettato il suo modo di arbitrare, non ha dovuto faticare molto.

TRE VOLTE ROSSO

Dopo appena 7', il portiere dell’Udinese, Okoye, viene espulso per un'uscita fuori dall'area su Kean, che stava per tirare in porta. La decisione è stata appropriata, ci sono addirittura tre motivi per confermare questa scelta: 1) Dogso, ovvero aver negato a Kean un'evidente occasione da rete (senza il portiere è più semplice); 2) tocco con il braccio destro fuori dall'area di rigore; 3) eccessiva violenza (l'ingresso su Kean è stato molto duro, mettendo a rischio l'incolumità dell'attaccante viola).

ERRORE

L'intervento di Parisi, già ammonito, sul piede sinistro di Bertola, non implica contestazione del pallone, è chiaramente un intervento da giallo sotto lo sguardo del quarto uomo (Arena), mentre il giocatore viola è riuscito a farla franca.

DUBBIO

Nell'area della Fiorentina, c'è una trattenuta di Pongracic ai danni di Davis, i due sono a contatto, ma il difensore sembra trattenere maggiormente nella parte alta. Il VAR ha giustamente deciso di non intervenire, ci poteva stare il rigore.

TUTTOSPORT 6

Non ha incertezze sull'espulsione di Okoye.

