Mercato Udinese – Marino aggiorna: “Con Pereyra c’è dialogo continuo”

Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha fatto il punto sul rinnovo più importante per tutta la famiglia bianconera. Roberto "El Tucu" Pereyra ad oggi ha un contatto in scadenza, ma vuole lavorare proprio per potersi garantire ancora un futuro in quel di Udine. Nel corso della conferenza prepartita fatta proprio dal direttore non è mancato il commento su questa situazione di mercato. Ecco le parole dell'ex Napoli: "Con Pereyra si parla continuamente perché con la famiglia Pozzo ha un ottimo rapporto. Insieme si faranno le considerazioni del caso". Poche parole, ma che al momento lasciano ancora aperta ogni possibile pista. Quella del capitano non è una pista semplice da percorrere e nelle prossime settimane scopriremo se le parti sono finalmente riuscite a trovare un accordo finale.