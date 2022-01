Notizie Udinese – Marino: ”Atalanta? Mi aspetto giustizia. Cioffi e Beto…”

Il direttore dell'Area Tecnica bianconera, Pierpaolo Marino, è intervenuto è intervenuto su Radio 1 a Radio Anch'io sport. Ecco le sue parole

Redazione

L'Udinese continua la preparazione in vista del match di Coppa Italia, in programma domani pomeriggio, contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Nel frattempo, il direttore dell'Area Tecnica bianconera, Pierpaolo Marino, è intervenuto è intervenuto su Radio 1 a Radio Anch'io sport per parlare di calcio, ma anche di attualità. Ecco le sue parole.

Periodo difficile

Marino ha parlato del periodo difficile che sta passando l'Udinese per via delle diverse indisponibilità causa covid. ''La società ha investito molte risorse sui protocolli per cercare di scongiurare tutto. Il problema è arrivato dopo le vacanze di Natale. Al ritorno dei giocatori si sono manifestate molte problematiche. Match contro l'Atalanta? Eravamo fermi da una settimana per un provvedimento delle Asl locali che avevano bloccato l'attività calcistica. Essendo stato revocato dal Tar improvvisamente sul ricorso della Lega, ci siamo trovati a giocare all'improvviso. Abbiamo deciso di fare ricorso. Mi aspetto giustizia. La nostra è stata una denuncia contro un sopruso subito. Ad altre squadre sono stati concessi rinvii, a noi no. E' chiaro che c'è un conflitto tra le Asl e la Lega di serie A. Adesso sembra che ad ogni Lega verrà affidata la compilazione delle regole, siamo in attesa di capire come sarà modulata questa problematica. Certo è che il campionato di regolarità adesso ne ha poca".

Beto e Cioffi

Il dirigente bianconero ha parlato anche di Beto e Cioffi. ''Al giorno d'oggi è difficile arrivare prima delle grandi squadre, ma con Beto ce l'abbiamo fatta. Il portoghese è uno degli ennesimi fiori all'occhiello del nostro scouting. Non ci aspettavamo che si potesse ambientare così in fretta. E' un ottimo calciatore. Credo che Cioffi possa essere il nuovo Gotti perchè oltre alle competenze tecniche indiscusse, ha trasmesso un atteggiamento di passione e di grinta che ci ha permesso di portare a casa il pareggio contro i rossoneri di Pioli e il 4-0 di Cagliari. Ha avuto un grande impatto e ora non è giudicabile per queste due sconfitte che riguardano più la parte sanitaria che quella tecnica''. Nel frattempo, Marina pensa anche al mercato. Ecco il nuovo obiettivo <<<