Udinese / Marino scatenato: “Avanti senza paura, vi dico che farà Udogie!”

Mister Cioffi alla fine della gara di San Siro contro i rossoneri aveva detto fiero che i ragazzi hanno quello che ha lui: il non mollare mai . Filosofia che i bianconeri non hanno più abbandonato da quel momento e che rende fieri tifosi e dirigenza.

E' ovvio che i risultati vengono sempre in primo piano. Altrettanto vero che un risultato non del tutto soddisfacente ma comunque accompagnato da prestazioni degne di tale nome hanno di certo un'altra valenza. Lo sa bene il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino che non sta mancando mai di far sentire la sua vicinanza alla squadra in ogni partita.