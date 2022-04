News Udinese / L’intervista a Pierpaolo Marino: “con Cioffi siamo felici”!

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese ha parlato in un'intervista del momento della sua squadra, dell'allenatore e del mercato. Ed alla fine ha espresso il suo giudizio anche sulla corsa scudetto. Ma vediamo nel dettaglio le sue parole.

"L'obiettivo iniziale non era di certo la salvezza, la nostra è una rosa forte ma al momento la classifica non ci sta sorridendo. Dopo una prima parte di campionato difficile ora ci siamo ripresi e stiamo dimostrando a tutti il nostro vero valore. Con Cioffi ora siamo tutti più felici, grazie a lui c'è stata una svolta. La scelta di promuoverlo non è stata semplice ma ora posso dire che è stata ripagata." Poi parla del recupero di mercoledì: "Ad oggi dico che sarebbe stato meglio fermare il campionato, visto la situazione Covid di questo inverno. Le decisioni dall'alto ci hanno penalizzato!".