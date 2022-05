News Udinese – Marino non nasconde la delusione: le parole sul mister

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Bisogna fare il possibile per fare la differenza in vista della prossima stagione

La squadra bianconera ha concluso questa stagione nel miglior modo possibile ed immaginabile, ipotecando il dodicesimo posto e soprattutto vincendo contro la Salernitana con un rotondo 4-0 finale. Il giorno dopo (cioè ieri) sono iniziati i primi problemi visto che il tecnico con cui si voleva fondare un ciclo, non è riuscito a confermare il suo contratto. Proprio ieri è arrivata la comunicazione ufficiale e di conseguenza l'anno prossimo il team friulano e Cioffi non staranno più assieme. Ora bisogna trovare una nuova soluzione, anche se potrebbe non essere semplice, intanto il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha detto la sua sul futuro. Ecco le dichiarazioni di un certo peso.