Notizie Udinese – Parte il Valzer delle panchine / Due ex protagonisti

Il team bianconero continua a lavorare in vista della stagione, anche se ieri è arrivata una decisione a sorpresa. Gli ultimi dettagli

La società bianconera continua il suo percorso di crescita, stiamo parlando di un team in grado i fare la differenza e che non vede l'ora di scendere in campo per dare tutto nonostante le notizie delle ultime ore. Il mister bianconero Gabriele Cioffi sembra aver deciso di optare per una nuova esperienza ed il tutto è stato reso noto con un comunicato ufficiale. Ora bisogna trovare un nuovo tecnico che sia in grado di riprendere da dove tutto è iniziato, senza perdere parte del percorso. Sicuramente non sarà facile, ma si vorrà fare la differenza a tutti i costi possibili ed immaginabili. Non solo l'Udinese, però, è alla ricerca di un nuovo comandante. Si sta per aprire un vero e proprio valzer delle panchine. Ecco i protagonisti.

Il primo ex

Il mister al centro di questo paragrafo ha guidato la squadra in questa stagione e lo ha fatto fino a qualche mese fa. Stiamo parlando di Luca Gotti, un mister che nella prima stagione con Rodrigo De Paul ha fatto molto bene ed è riuscito a fare la differenza sotto diversi punti di vista, ma che nell'ultimo periodo non è riuscito (come suo solito) a mettere in difficoltà i team. Motivo per cui la dirigenza ha pensato di puntare su un altro profilo. Sembra essere stato messo sotto osservazione da una società molto interessante come lo Spezia della famiglia Platek. La situazione è in un continuo evolvere, ma lui non è l'unico alla ricerca di una destinazione.

Gabriele Cioffi

Come detto più volte, anche Cioffi è interessato da questo valzer delle panchine e di conseguenza fino alla fine potrebbe variare tutto con il mister pronto per firmare per una nuova società. Secondo molti addetti ai lavori stiamo parlando del Hellas Verona.