Udinese / Marino: “I friulani hanno le carte in regola per tornare in Europa”

I bianconeri, nonostante la battuta d'arresto avuta nelle ultime 7 partite (8 se comprendiamo anche la sconfitta in Coppa Italia contro il Monza), è sicuramente una delle sorprese più liete del nostro campionato. Dopo anni apatici, passati nel cercare una salvezza tranquilla, i friulani sono tornati a competere nei piani alti della classifica, come dimostrano le vittorie importanti contro le big. L'Udinese è arrivata alla sosta con 24 punti in 15 giornate , un bottino straordinario ma non il migliore degli ultimi 30 anni. Il miglior punteggio se lo è assicurato l'Udinese 2007/08 di Pasquale Marino , primo quindi in questa speciale classifica.

Le parole di Marino

Marino ha proseguito sottolineando il capolavoro iniziale dei friulani (6 vittorie consecutive in questa stagione), caratterizzato da un gioco vario, aggressivo, veloce dei bianconeri. Il successivo calo è stato fisiologico e capita a tutti. "I punti parlano in favore dell'Udinese, che si trova nella parte sinistra della classifica e ha le carte in regola per tornare in Europa. I bianconeri sono forti, la squadra è completa. La proprietà ha fatto un bel lavoro: c'è un mix di giovani e senatori, con forza fisica, tecnica e personalità".