Notizie Udinese – Marino: ”Entusiasti di continuare con Gotti. Sullo staff…”

Il direttore dell'Area tencia è intervenuto ai microfoni di Udinese TV dove ha parlato della riconferma di Luca Gotti

''C’è stata la ricerca di una continuità tecnica e ci si è voluti concentrare su quanto fatto di positivo durante l’anno appena passato. Io e la proprietà ci siamo confrontati molte volte con Gotti per analizzare le cose che sono andate bene e quelle che sono andate meno bene, o in alcuni casi male. Da questi colloqui ci sono stati riscontri positivi per fare in modo che il rapporto continuasse con lo stesso entusiasmo di prima.

La priorità è sempre stata quella di confermare l’allenatore, poi a ruota viene il resto. In questi giorni stiamo lavorando per l’allestimento di uno staff che sia sempre più organizzato e competitivo nei vari aspetti delle professionalità che andremo a mettere in campo. Stravolgimenti non ce ne saranno perché lo staff è stato creato dall’Udinese, non è stato portato qui da qualche allenatore, pertanto le figure professionali che ci sono dentro sono cresciute direttamente all’interno della società. L’intenzione è quella di integrare il gruppo con nuovi elementi che possano dare un contributo in più, non quella di perdere o a impoverire profili professionali già competitivi come quelli, ad esempio, di Alex Brunner e Sergio Marcon che hanno fatto un grande lavoro''.