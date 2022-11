Notizie Udinese | Solo Marino meglio di Sottil: partenza super dei friulani

I bianconeri, nonostante la battuta d'arresto avuta nelle ultime 7 partite (8 se comprendiamo anche la sconfitta in Coppa Italia contro il Monza), è sicuramente una delle sorprese più liete del nostro campionato. Dopo anni apatici, passati nel cercare sempre una salvezza tranquilla, i friulani sono tornati a competere nei piani alti della classifica, come dimostrano le vittorie importanti contro le big. L'Udinese è arrivata alla sosta con 24 punti in 15 giornate , un bottino straordinario ma non il migliore degli ultimi 30 anni.

Il Messaggero Veneto ha dato uno sguardo indietro per scoprire che mister Andrea Sottil è al terzo posto tra gli allenatori più impattanti avuti finora dall'Udinese dalla stagione 1994-'95, ovvero l'ultima disputata in serie B prima dei 27 anni di massima serie consecutivi.

Marino conduce la classifica

E' successo ben due volte che i bianconeri partissero in campionato meglio di questa stagione, fin qui comunque straordinaria. Nella stagione 1994/95 Galeone fece 28 punti nel campionato di serie B. In A, invece, lo stesso bottino se lo è assicurato l'Udinese 2007/08 di Pasquale Marino, primo quindi in questa classifica. Tornando ai giorni nostri, Sottil viaggia con un "più 7 " su Gotti ma anche un "più 1" su Cioffi che di Gotti prese il posto a metà dicembre 2021 e diede il via alla ricostruzione del gioco e dell'attacco delle zebrette che chiusero la stagione con 60 gol fatti. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato della squadra del Friuli Venezia Giulia. Bisogna difendersi dagli assalti del Napoli. I partenopei hanno messo sotto osservazione ben due centrocampisti <<<