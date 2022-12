News Udinese / Marino: “Messi trascinatore, ma Maradona altro pianeta”

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Si parla di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco, proprio come fatto nella prima parte di campionato. Mentre la squadra pensa al calcio giocato, il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino , ha parlato a margine di un evento organizzato da Udinese Academy dedicato alle oltre 50 società dilettantistiche affiliate.

Le parole del direttore

Marino ha poi proseguito parlando della sua esperienza a Napoli e della diatriba tra chi sia il migliore della storia tra Messi e Maradona: "A Napoli ho avuto la fortuna di vincere lo scudetto come General Manager e quindi il cuore conserva tantissimi ricordi di quei momenti vissuti qualche anno fa. All’indomani della vittoria dell’Argentina trascinata da Messi posso comunque affermare che Diego appartiene ad un calcio di un altro pianeta e ne conservo ricordi indelebili". Adesso cambiamo discorso e non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato in entrata. Un difensore centrale non vede l'ora di fare la differenza e di conseguenza dovrebbe restare in bianconero. Il punto su Bram Nuytinck <<<