Notizie Udinese – Marino: ”Nessun’intenzione di prendere questo calciatore”

Intervenuto sulle frequenze di Canale 21, il dirigente Pierpaolo Marino ha detto la sua su due profili monitorati dalla società

L' Udinese ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi. Vittoria per 3-1 contro l'Ascoli in Coppa Italia e passaggio del turno assicurato. Ai sedicesimi di finale, i bianconeri affronteranno la vincente tra Crotone-Brescia. Tuttavia, il match che i tifosi friulani stanno aspettando con ansia è quello di domenica prossima quando alla Dacia Arena farà visita la Vecchia Signora. In attesa di questa partita, la società gestita da Pozzo è al lavoro per regalare a Gotti nuovi rinforzi. In questa sessione, l'Udinese ha sondato a lungo due profili interessanti. Vediamo gli ultimi aggiornamenti.

I due profili in questione sono quelli di Adam Ounas e Andrea Petagna, monitorati a lungo dalla dirigenza bianconera. Entrambi sarebbero innesti molto importanti per la rosa di Luca Gotti. Tuttavia, Pierpaolo Marino, intervenuto sulle frequenze di Canale 21 ha spento l'entusiasmo dei tifosi. Ecco le sue dichiarazioni. ''Apprezziamo e stimiamo molto Adam Ounas, ma sui giornali si sentono tante voci che spesso non corrispondono a verità'' - prosegue il dirigente - ''Infatti, da parte nostra non c'è nessuna intenzione di prendere questo calciatore. Soprattutto perchè in quel ruolo abbiamo giocatori di alto livello come Deulofeu e Pussetto'' - ma non finisce qui - ''Anche il nome di Petagna è circolato tanto in queste settimane, ma non ho la possibilità di confermarvi questa trattativa perché non è una trattativa che può decollare''. Ma vediamo allora quali sono i veri obiettivi della dirigenza friulana.