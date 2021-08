Calciomercato Udinese – La Gazzetta: ”Attacco? Ecco chi c’è in pole”

L'Udinese è ancora alla ricerca di un nuovo attaccante titolare. Vediamo, secondo La Gazzetta, chi è il preferito di Marino

Archiviata la vittoria di Coppa Italia contro l'Ascoli, l'Udinese è al lavoro per preparare la sfida alla Vecchia Signora di domenica prossima. Sarà un esordio durissimo per i ragazzi di Gotti, ma non partiranno battuti. Servirà la gara perfetta. Nel frattempo, la società continua a monitorare diversi profili per rinforzare la rosa. Ad oggi, sono arrivati i due portieri Silvestri e Padelli e i promettenti Udogie e Samardzic. I bianconeri hanno bisogno di ulteriori innesti. La priorità è sempre l’attacco. Che friulani vorrebbero un bomber in grado di garantire almeno dieci gol all’anno. Vediamo chi è il preferito di Pierpaolo Marino.