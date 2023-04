Bologna-Udinese / Marino nel pre-gara: “Occasione giusta per Thauvin”

Il direttore Marino ha fatto il punto in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco le sue parole nel pre partita ai microfoni di Dazn

Redazione

Quella di questa domenica è una delle partita più importanti della stagione bianconera. Dopo la sfuriata del tecnico Andrea Sottil contro lo Spezia, sono arrivati tre risultati utili consecutivi, fatti di un pareggio e due vittorie. Nel prepartita ha detto la sua una delle figure più decisive di questa squadra, stiamo parlando del direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Non perdere le sue dichiarazioni in vista del match contro il Bologna, diretta concorrente per un posto in Conference League.

“Oggi mandiamo in campo una formazione propositiva. Al posto di Walace ci sarà Lovric, che non è la prima volta che gioca da regista e poi abbiamo la qualità di Samardzic e Pereyra, un centrocampo di qualità e ben equilibrato”. Marino poi conclude: “Noi ora guardiamo partita per partita per vincere. Non dobbiamo accontentarci del minimo risultato”.

L'affare Marvin Zeegelaar — "L'assenza di Becao? Non sono scaramantico, speriamo che si interrompa questa casistica negativa. Non siamo a Bologna per cercare alibi, siamo convinti che all'interno della rosa troveremo la soluzione giusta per queste assenze. Occasione giusta per Thauvin. Dopo un periodo di ricondizionamento fisico, ora è pronto fisicamente e potrà dimostrare il suo valore indiscusso".