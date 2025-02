Udinese – Marino: ”Vedremo un’Udinese più offensiva..” Le parole

Marino prosegue su Sanchez: “Non appena starà bene troverà il suo posto e darà tutto come sempre ha fatto, restare fuori è dura per tutti ma lui è tostissimo. Contro l’Empoli sarà una bella prova psicologica, perché è una prova come quella del Maradona porta consapevolezza e deve avere una continuità. Avere la tranquillità in classifica deve permettere uno sviluppo in più ambiti, non solo nel gioco”. Le ultime di mercato: Lucca via a giugno? Tutte le squadre interessate