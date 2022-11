Notizie Udinese / Marino: “L’ottavo posto è un risultato importante”

I bianconeri, nonostante la battuta d'arresto avuta nelle ultime 7 partite (8 se comprendiamo anche la sconfitta in Coppa Italia contro il Monza), è sicuramente una delle sorprese più liete del nostro campionato. La partenza degli uomini di Sottil ha impressionato gli addetti ai lavori che non vedevano i friulani così in alto dopo 15 giornate dall'Udinese targata Pasquale Marino nella stagione 07/08. Avvio dettato soprattutto dal gran lavoro del tecnico piemontese arrivato in estate per sostituire il partente Cioffi.